شهد مهرجان "نجم العرب" الذي أقيم مساء أمس، السبت تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ممن تميزوا بأعمالهم في عام ٢٠٢٠، وذلك داخل أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة مدينة نصر. كان ضمن المكرمين كل من النجوم يسرا ،عاصي الحلاني ونجله الفنان الشاب الوليد ، حكيم، شيري عادل، حنان مطاوع، زينه، رامي صبري، أحمد زاهر، الاعلاميه دعاء عامر، المخرج سامح عبد العزيز، بيومي فؤاد، هنا الزاهد. بيومي فؤاد، هنا الزاهد. بالإضافة إلى هشام ماجد، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، حنان مطاوع، المخرجة شيرين عادل، انجى المقدم، جميلة العوضي، رامى جمال، المنتج ليد منصور ومهندسة الديكور رباب ابراهيم، المخرج وائل إحسان، احمد حاتم.. غيرهم من نجوم الفن والمشاهير .

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. أبرزهم يسرا والحلاني وحكيم وخالد النبوي.. تكريم نجوم الفن فى "نجم العرب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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