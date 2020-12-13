تراند اليوم : إعتراف صادم من ملك أحمد زاهر لجمهورها – إتفرج

اعترفت الممثلة الشابة ملك أحمد زاهر بأنها مترددة جدا، وترسل صورتها لعدد كبير من الناس قبل أن تقرر أي إطلالة ستظهر بها في مناسبة معينة، مثل حفل ختام الدورة الثانية والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وفي مقابلة مع GOSSIPS عرضها حساب منصة Watchit بموقع “فيسبوك”، قالت ملك أحمد زاهر إن والدتها كانت أول شخص ترسل له صورتها من حفل ختام المهرجان، فكان تعليق والدتها “ما شاء الله زي القمر”.

ولعبت ملك أحمد زاهر مع GOSSIPS و Watchit لعبة أظهرت أن الفنانة يسرا تحظى بمكانة كبيرة جدا عندها، وأوضحت أنها التقت يسرا في يوم العرض الأول لمسلسل “وادي الجن”، وكادت تصاب بالإغماء من الانفعال، فهي تحلم بالتمثيل معها.

وفي لعبة أخرى، اختارت ملك أحمد زاهر فيلم “عسل إسود”، وحاولت تذكر أغنية الفيلم، والأفلام الأخرى التى غنى بها الفنان أحمد حلمي، كاشفة عن محبتها الكبيرة له.

وبعد لحظات من التفكير، تمكنت ملك أحمد زاهر من تذكر أول فيلم حضرت عرضه في السينما وهي طفلة صغيرة، فيلم “عوكل”، وروت كيف حضروا بعده عرض فيلم آخر، فوقفت في السينما وصاحت “عوكل”.