تراند اليوم : سمير غانم : كنت رافض حسن الرداد في البداية وهذا سبب قبولي

كشف الفنان المصري، سمير غانم، عن أنه رفض دورا مع الفنان، عادل إمام، في بداية الألفية الجديدة.

وأوضح غانم خلال استضافته، أمس الجمعة، في برنامج “السيرة” من تقديم وفاء الكيلاني، والمذاع على فضائية “دي إم سي” المصرية، أنه رفض الدور بسبب صغر مساحته، كما أنه لم يحز على إعجابه.

كما أفصح سمير غانم لبرنامج “السيرة” أنه استغرق وقتاحتى وافق على زواج الفنان حسن الرداد من ابنته، الفنانة إيمي سمير غانم، وذلك بالمقارنة مع الإعلامي رامي رضوان، زوج ابنته الفنانة دنيا سمير غانم.

وأوضح غانم أن هذا بسبب تردد ابنته إيمي سمير غانم بين القبول والرفض، وكذلك بسبب كثرة تساؤل البرامج التلفزيونية عن موعد حفل زفافهما.

وأشاد سمير غانم بأخلاق حسن الرداد، فيما لم يفصح عن أكثر سلبياته بسبب عدم جلوسه معه كثيرا لظروف انشغاله طوال الوقت.

وقال إنه مر بحالة نفسية سيئة بعد أن تم وصفه في مقال نقدي للناقد الراحل، عصام بصيلة بـ”البلياتشو”، ورفص بصيلة مقارنته بالفنان عادل إمام.

وعن أكثر الفنانين الذين يرغب في ضمهم إلى سيرته، أكد سمير غانم أنهم رفاق دربه الممثل الراحلين وشركائه في تأسيس فرقة “ثلاثي أضواء المسرح”، جورج سيدهم والضيف أحمد، وكذلك الفنان الفلسطيني، غسان مطر، والفنانين الراحلين، طلعت زكريا وشعبان عبد الرحيم.



