شكرا لقرائتكم خبر عن المغنية الأمريكية أشانتي تعلن إصابتها بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الأحد 13 ديسمبر 2020 أعلنت المغنية الأمريكية أشانتي "40 عاما"إصابتها بفيروس كورونا عبر منشور على صفحتها على تطبيق انستجرام لمشاركة الصور.

وذكرت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية أن أشانتي كتبت مساء أمس السبت على صفحتها" لا أصدق إنني أقول ذلك ولكن ثبتت إصابتي بفيروس كورونا". وأضافت" أنا بخير و لا أشعر بأي ألم".

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