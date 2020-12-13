رامي صبري و”مفاجأة من العيار الثقيل لجمهوره”

متابعة بتجـــــــــرد: يعيش الفنان رامي صبري حالة من النشاط الفني، وذلك بعد نجاح أحدث أغانيه “خليني أشوفك تاني”، وهي من كلمات أحمد علي موسي وألحان مدين.

وعن خطته خلال الفترة المقبلة، قال صبري في تصريحات صحفية إنه يستعد لإحياء ثلاث حفلات في رأس السنة بالقاهرة، ولطرح أعمال جديدة في 2021.

وفي سياق متصل، شارك الشاعر محمد عاطف المتابعين، بمجموعة من الصور وبرفقته رامي صبري، توثّق لحظات تحضيرهما أغنية رامي الجديدة.

وأعرب الشاعر محمد عاطف عن سعادته بالتعاون مع صبري، مؤكداً أن هذا العمل سيكون بمثابة مفاجأة من العيار الثقيل لجمهوره، مضيفاً أن صبري لا يزال في مرحلة التحضيرات للأغنية، وهي من ألحان زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.

وفي سياق منفصل، طرح صبري أخيراً أغنية جديدة بعنوان “خطيرة”، ولاقت أصداءً واسعة وحققت نسب مشاهدة عالية، وهي من ألحانه وكلمات تامر حسين، وتوزيع جلال الحمداوى.