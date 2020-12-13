شكرا لقرائتكم خبر عن مها أحمد تحتفل بعيد ميلاد مجدى كامل الـ50 بصورة زفافها: كل سنة وأنت قدوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة مها أحمد، بعيد ميلاد زوجها النجم مجدى كامل الـ50، وهو من مواليد يوم 18 ديسمبر عام 1970، واختارت مها الاحتفال بصورة من زفافهما، ونشرتها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق: "كل سنه وأنت طيب يا غالي يا أخويا وصاحبى وصديقى وحبيبى كل سنة وأنت أطيب وأحن وأعظم زوج وأب كل سنة وأنت قدوة لكل محبينك".



مها احمد

وتابعت: "كل سنه وانت محترم وملتزم ومشرفنا طول الوقت كل سنه وأنا وولادى فخورين بيك كل سنه وانت فحياتنا وفحياة جمهورك نجم النجوم ربنا يخليك لينا ولكل حبايبك".



مها أحمد ومجدي كامل

كما نشرت فيديو لاحتفالها بعيد ميلاد زوجها مجدي كامل، والذي أقتصر عليهما إضافة إلى ابنهما عادل، فيما أوضحت أن عدم تواجد ابنهما أحمد في الاحتفال بسبب نومه ورفضها خروجه في ظل برودة الطقس".

كان قد كشف عادل مجدي كامل ابن الفنانة مها أحمد والفنان مجدى كامل، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" أول صورة له عقب تعافيه من مرضه الذى لم يفصح عنه، وأعلن عنه مؤخرا وكان غير قادر على الوصول لعلاج له، وكتب تعليقًا مقتضبًا على الصورة، قال فيه: "أنا سعيد"، وقد نشر عادل، في أكتوبر الماضى عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، معلنا شفاءه من مرضه الغامض.