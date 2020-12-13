شكرا لقرائتكم خبر عن نور تشوق جمهورها لمسلسل "جمال الحريم" بصور من الكواليس قبل عرضه اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوقت النجمة نور اللبنانية جمهورها ومتابعيها لمسلسلها الجديد "جمال الحريم" المنتظر عرض أول حلقاته اليوم، ونشرت نور صور من كواليس التصوير عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وهي ترتدى ملابس الشخصية التى تؤديها بالمسلسل، معلقة عليها: "من كواليس مسلسل جمال الحريم.. هاستني رأيكم في أول حلقة الساعة 8 مساءً على dmc"، والمسلسل من تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفى.



نور

وتجسد بطلة العمل نوراللبنانية دور "مذيعة"، خلال أحداث المسلسل، الذى تدور أحداثه فى إطار التشويق والإثارة، حيث تتعرض البطلة وصديقتها إلى أزمات مع الجن والعفاريت، وتتوالى الأحداث.



نور اللبنانية

وتدور أحداث المسلسل فى إطار من التشويق والإثارة، حيث تتعرض البطلة وصديقتها إلى أزمات مع الجن والعفاريت وتتوالى الأحداث، وينتمى المسلسل لنوعية أعمال الـ 45 حلقة للعرض فى الموسم الشتوى وهو تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، وبطولة خالد سليم، ونوراللبنانية، ودينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، والفنانة الشابة رنا رئيس، هدى الأتربى كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث.

وكانت طرحت شركة سينرجى البوسترات الدعائية الخاصة بمسلسل "جمال الحريم" وذلك تمهيداً لبدء عرض حلقاته، حيث كشفت الشركة عن 6 بوسترات سيطر عليهم طابع الرعب، يتصدر كل بوستر بطل من المشاركين فى العمل وهم نور اللبنانية وخالد سليم ودينا فؤاد وإسلام جمال وحازم سمير، إضافة إلى بوستر يجمع نور اللبنانية وإسلام جمال.