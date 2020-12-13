محمد عبدالرحمن أفضل ممثل كوميدي في مهرجان نجم العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حصل الفنان محمد عبد الرحمن على جائزة أفضل ممثل كوميدي عن فيلم "الخطة العايمة"، وذلك في مهرجان نجم العرب، وهو المهرجان السنوي لمجلة What Happens يكرم نجوم الفن باستفتاء الجمهور الخليجي والعربي وباستثناء الجمهور المصري، وذلك لتكريم كل فنان يحقق نجاح خارج مصر وعلى مستوي الوطن العربي.

واقتربت إيرادات فيلم "الخطة العايمة" من 10 ملايين جنيه.

محمد عبدالرحمن حقق نجاحا كبيرا وانطلاقة بـمسرح مصر، ومن بين أشهر أعماله: فيلم الخطة العايمة، مسلسل جمجوم وبمبم، فيلم لص بغداد ومسلسل الواد سيد الشحات.