هدية من شاروخان لمصابي كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تبرعت إحدى المنظمات الخيرية التي يمتلكها نجم بوليوود الممثل الهندي شاروخان بهدية لمصابي فيروس كورونا في الهند. وأفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، الأحد، بأن الهدية عبارة عن 500 جرعة من عقار ريمديسيفير لعلاج المصابين بفيروس كورونا. وأضافت الصحيفة أن وزير الصحة في نيودلهي ساتيندار قدم الشكر لشاروخان على هذا العمل. وقال شاروخان: "سوف نتغلب على هذه الأزمة إذا واصلنا الحفاظ على جبهتنا موحدة". وأضاف" أنا وفريقي مستعدون للمساعدة في المستقبل أيضا". وعلى الصعيد الفني، بدأ شاروخان في تصوير فيلمه القادم" باثان"، الذي يشاركه في بطولته كل من الممثلة ديبيكا بادكون والممثل جون إبراهام.

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