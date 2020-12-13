كورونا ينهي حياة تشارلي برايد.. أسطورة موسيقى الريف الأمريكي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي نجم موسيقى الريف الأمريكي تشارلي برايد عن 86 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأعلنت عائلة الفنان الراحل، في بيان، أن برايد "الصوت الثري وحس الأغنية النقي غير من الثقافة الأمريكية".



ولد برايد لأب مزارع في سليدج بولاية ميسيسيبي الأمريكية، في 18 مارس/آذار 1934، وأصبح أول نجم أسود البشرة لموسيقى الريف في الولايات المتحدة وأول عضو أسود البشرة في قاعة مشاهير موسيقى الريف في البلاد.

وقدم برايد في الفترة بين عامي 1967 و1987 أكثر من 50 أغنية صنفت من بين أفضل 10 على مستوى البلاد، وفاز بجوائز جرامي.

من أشهر أغانيه "كيس آن أنجيل جود مورننج"و"بليز هيلب مي أي آم فولنج".

وحصل في عام 1971 على جائزة أفضل مغنٍّ التي تصدرها جمعية موسيقى الريف، وجائزة أفضل مغنٍّ ذكر في عامي 1971 و1972، وجائزة إنجاز على مدى العمر في عام 2020.

ونعاه عدد من أصدقائه وزملائه في مشاركات عبر "تويتر"، حيث غردت دوللي بارتون قائلة "لقد انفطر قلبي بشدة لأن أحد أصدقائي الأعزاء والقدامى، تشارلي برايد، قد توفي. ومن الأسوأ معرفة أنه توفي بسبب (كوفيد-19)، يا له من فيروس فظيع ومروع. تشارلي، سنحبك دائما".

وغرد بيلي ري سايرس "فتح تشارلي برايد الباب أمام الكثيرين وأنا من بينهم، لقد حطم الجدران والحواجز التي كان من المفترض أن تسبب الانقسام، وأصبح جسرا للموسيقى ولعشاق الموسيقى الذين وجدوا أن لديهم الكثير من القواسم المشتركة أكثر من الاختلافات.

ووصف برايد بأنه "رجل نبيل.. أسطورة وقدوة حقيقية شديدة التوهج". مضيفا "مع احترامي الكبير... ارقد في سلام".