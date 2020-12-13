شكرا لقرائتكم خبر عن "ياسائل القبر" أغنية لـ وائل الفشنى ضمن أحداث فيلم "ريما" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك المطرب وائل الفشنى ضمن أحداث فيلم "ريما" المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة بأغنية تحمل إسم "ياسائل القبر" تحمل طابع الحزن وهى من ألحانه وتوزيع مودى ويراهن عليها الفشنى فى مشواره الغنائى كما أكد في تصريحات لـ"الخليج 365"، فيلم "ريما" بطولة كل من: محمد ثروت، مايا نصرى، الطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، إيهاب فهمى، فراس سعيد، مها نصار، علاء مرسى، أحمد إمام، آية سليم، منى جمال، بالإضافة إلى ظهور بعض النجوم كضيوف شرف هم: صلاح عبد الله، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، ميدو عادل، ومن تأليف أحمد أنور، وإخراج معتز حسام.

تدور أحداث الفيلم حول "طفلة" تُدعى "ريما" ورثت عن والدها أشياء روحانية، تقرأ الغيب فى كل الظروف، لكن كل الناس تتعامل ‏معاها أنها تحت إمرة الشيطان، تضطرها الظروف للهرب من أهلها، وتذهب لأكثر من عائلة لتربيتها، ومع مرور الأحداث الكل يدب ‏فى قلبه الخوف منها، ثم تهرب، حتى تستقر عند رجل أعمال ومراته، منعتهم الحياة من "الإنجاب" وكانت حياتهم صعبة، وتعرضوا ‏لأزمات كبيرة؛ بسبب محاربة الناس لهم، إلا أن تتدخل "ريما" لإنقاذهم، وتتوالى الأحداث.

وأحيا المطرب وائل الفشنى حفلا غنائيا وليلة صوفية بمصاحبة فرقته الموسيقية على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، وتضمن الحفل باقة من أروع أغانيه التراثية والابتهالات الدينية، ومنها واحة الغروب تتر مسلسل "الغروب"، كنت فين يا وعد تتر مسلسل "طايع"، حارة الحر تتر مسلسل "البداية"، ما تدمعيش يا أماى تتر مسلسل "الاختيار"، إلى جانب مجموعة من الابتهالات الدينية والصوفية هي: "صلينا على النبى، ابتهال أدعوك، الكبر علا مين، ليلة مولد سيدنا النبي، رسول الله طلب لي الحنين، إن جار عليك الزمن، يا مركب الغربة، يا كعبة البيت العتيق".