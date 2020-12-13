شكرا لقرائتكم خبر عن "بالبنط العريض" لحسين الجسمى تتخطى حاجز الـ 325 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطت أغنية "بالبنط العريض" للنجم الإماراتى حسين الجسمى حاجز 325 مليون مشاهدة على قناته الرسمية على يوتيوب منذ طرحها في أغسطس الماضى، وهى من ألحانه وكلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع توما، وذلك بعدما أصبحت الأغنية تريند لدى الجمهور ضمن أغانيهم المفضلة خلال هذه الفترة، وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعى.

وحازت أغنية "بالبنط العريض" للنجم حسين الجسمى على إعجاب الملايين من جمهور الجسمى وخاصة من الفنانات، حيث ظهر ذلك من خلال مقاطع الفيديو التى انتشرت لهم وهن يرقصن على الأغنية .

كان النجم الإماراتي حسين الجسمى قد طرح أحدث أغنياته التي تحمل اسم "لبة العيون"، على قناته على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من ألحانه، ويجدد فيها التعاون مع أشعار "جنان"، وتوزيع ومكساج وماستر حسام كامل، وتحمل كلمات الأغنية بين أبياتها لحظات الحب والشوق والحنين، والتي جاءت مطلعها: لبة العيون اللي سحرها ذبحني.. ولبة القلوب اللي تِنايَــت من سنين.. ويا رقة الشوق اللي بلحظة سرقني.. وعوَّد سنين الغلا تروي لي الحنين..".

كما كشف تطبيق Spotify أن المطربين حسين الجسمي ورامي عياش هما أكثر من استمع إليهم مستخدمو Spotify في قوائم أغاني حفلات الزفاف خلال عام 2020

وبالنسبة للأغاني الأكثر شعبية لحفلات الزفاف في مصر، تصدرت أغنية "بالبنط العريض" لحسين الجسمي الأغاني الأكثر شعبية على قوائم أغاني حفلات الزفاف، تليها أغنية "الليلة دي" للفنان لؤي.