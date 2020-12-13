12 معلومة عن أحمد العوضي.. لماذا طلبت ياسمين عبد العزيز الطلاق منه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
يحتفل الفنان أحمد العوضي بعيد ميلاده الـ35، إذ أنه ولد في 12 ديسمبر عام 1985.
في هذا التقرير نستعرض لكم أبرز المعلومات عن أحمد العوضي:
- ولد أحمد العوضي في حي عين شمس.
- تخرج "العوضي" من كلية التجارة بجامعة حلوان عام 2006.
- اكتشفه الفنان الراحل نور الشريف وقدّمه في مسلسل "متخافوش" عام 2009.
- شارك العوضي في مسلسل "الدالي" الجزء الثالث عام 2011.
- شارك العوضي في حوالي ما يقرب من 28 عملًا بين السينما والتليفزيون.
- ومن المسلسلات التي شارك فيها أحمد العوضي: "ميراث الريح"، "بدل فاقد"، "الكبير أوي"، "العهد"، "السبع وصايا"، "نصيبي وقسمتك"، "هروب اضطراري"، "الميزان"، "حكايات بنات"، "أرض جو"، غيرها.
- كما شارك أحمد العوضي في أفلام منها: "لص بغداد"، "أسوار عالية".
- وأعلن أحمد العوضي زواجه من ياسمين عبد العزيز في أول مايو الماضي، وغيّر كلاهما الحالة الاجتماعية عبر حساباتهما الشخصية على "فيسبوك".
- أحمد العوضي شارك في السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "الاختيار" وحقق نجاحا كبيرا من خلال دور "هشام عشماوي" إلى جانب النجوم: أمير كرارة، دينا فؤاد، أحمد فؤاد سليم، محمود حافظ، من إخراج بيتر ميمي.
- كشف أحمد العوضي عن موقف طريف جمعه بزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز نتيجة تناوله الحمام بعظمه، قائلا في حوار مع منى الشاذلي ببرنامج "معكم": "ياسمين حست إني باكل بني آدم، وحصلت خناقة بينا وقالت لي أنت يتخاف منك".
- وأضاف العوضي، أنه بعد زواجه من ياسمين عبدالعزيز تناول كبدة نية مثلما اعتاد منذ طفولته، وأن ياسمين طلبت منه الطلاق عقب مشاهدتها له أثناء تناوله للكبدة.
- آخر أعمال أحمد العوضي مسلسل "شديد الخطورة"، الذى عُرض مؤخرا على منصة watch it، وشارك في بطولته ريم مصطفى، رياض الخولي، هادي الجيار، محمود حجازي، حسني شتا، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي.
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