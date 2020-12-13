12 معلومة عن أحمد العوضي.. لماذا طلبت ياسمين عبد العزيز الطلاق منه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل الفنان أحمد العوضي بعيد ميلاده الـ35، إذ أنه ولد في 12 ديسمبر عام 1985.

في هذا التقرير نستعرض لكم أبرز المعلومات عن أحمد العوضي:

- ولد أحمد العوضي في حي عين شمس.

- تخرج "العوضي" من كلية التجارة بجامعة حلوان عام 2006.

- اكتشفه الفنان الراحل نور الشريف وقدّمه في مسلسل "متخافوش" عام 2009.

- شارك العوضي في مسلسل "الدالي" الجزء الثالث عام 2011.

- شارك العوضي في حوالي ما يقرب من 28 عملًا بين السينما والتليفزيون.

- ومن المسلسلات التي شارك فيها أحمد العوضي: "ميراث الريح"، "بدل فاقد"، "الكبير أوي"، "العهد"، "السبع وصايا"، "نصيبي وقسمتك"، "هروب اضطراري"، "الميزان"، "حكايات بنات"، "أرض جو"، غيرها.

- كما شارك أحمد العوضي في أفلام منها: "لص بغداد"، "أسوار عالية".

- وأعلن أحمد العوضي زواجه من ياسمين عبد العزيز في أول مايو الماضي، وغيّر كلاهما الحالة الاجتماعية عبر حساباتهما ‏الشخصية على ‏"فيسبوك".

- أحمد العوضي شارك في السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "الاختيار" وحقق نجاحا كبيرا من خلال دور "هشام عشماوي" إلى جانب النجوم: أمير كرارة، دينا فؤاد، أحمد فؤاد سليم، محمود حافظ، من إخراج بيتر ميمي.

- كشف أحمد العوضي عن موقف طريف جمعه بزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز نتيجة تناوله الحمام بعظمه، قائلا في حوار مع منى الشاذلي ببرنامج "معكم": "ياسمين حست إني باكل بني آدم، وحصلت خناقة بينا وقالت لي أنت يتخاف منك".

- وأضاف العوضي، أنه بعد زواجه من ياسمين عبدالعزيز تناول كبدة نية مثلما اعتاد منذ طفولته، وأن ياسمين طلبت منه الطلاق عقب مشاهدتها له أثناء تناوله للكبدة.

- آخر أعمال أحمد العوضي مسلسل "شديد الخطورة"، ‏الذى عُرض مؤخرا على منصة watch it، وشارك في بطولته ريم مصطفى، رياض الخولي، هادي الجيار، محمود حجازي، حسني شتا، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي.