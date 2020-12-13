شكرا لقرائتكم خبر عن آنا دى أرماس تستعد لاحتفالات الكريسماس لأول مرة مع بن أفليك وأطفاله.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن علاقة النجمة آنا دى أرماس مع صديقها نجم هوليوود الشهير بنت أفليك تسير بخطى مستقرة وهادئة، حيث تستعد الممثلة الكوبية الإسبانية للاحتفال لأول بأعياد الكريسماس مع حبيبها الشهير وأطفاله.

سجلت عدسات مصورى "الباباراتزى" عدة لآنا دى أرماس خلال ذهابها للتسوق فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث ظهرت آنا بإطلالة بسيطة مميزة .

اختارت النجمة البالغة من العمر (32 عاما) أن ترتدى ملابسها كاملة باللون الكحلى إضافة الى حقيبة باحدى درجات اللون الفوشيا وهى من مجموعة تصميمات دار أزياء "Bvlgari" ووصل سعر الحقيبة إلى 1860جنيها إسترلينيا.

ولكى تكمل آنا دى أرماس أناقتها ارتدت بعض الإكسسوارات البسيطة، كما حافظة النجمة الشهيرة على ارتداء القناع الواقع و ذلك لكى تتجنب الإصابة بفيروس كورونا "COVID-19" الذى يهدد العالم.

يذكر أن آنا دى أرماس انتقلت مؤخرا للعيش مع أفليك البالغ من العمر (48 عاما) فى منزله الموجود فى لوس أنجلوس، بعد أن طرحت منزلها فى فينسيا للبيع، وذلك وفقًا لما ذكرته مجلة "People " .