" ملاك الطرب التي بكى رئيس دولة على كتفها".. 22 معلومة ماجدة الرومي في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحل اليوم السبت 12 ديسمبر، عيد ميلاد الفنانة الكبيرة اللبنانية ماجدة الرومي، إذ أنها من مواليد عام 1956.

ونرصد لكم معلومات عن ماجدة الرومي في السطور التالية:

- بدأت مشوارها الفني في برنامج "استوديو الفن"، وهو برنامج المواهب الأكثر شهرة، وكان يُبث على تلفزيون لبنان في السبعينيات، وأدت أغنية "يا طيور" للراحلة أسمهان و"أنا قلبي دليلي" لليلى مراد، وأذهلت لجنة التحكيم بأدائها المتميز، فنالت المركز الأول.

- تنتمي ماجدة الرومي، لعائلة فنية، فوالدها هو حليم الرومي، مكتشف المطربة الكبيرة "فيروز"، ونشأت الرومي على العديد من الأصوات الفنية العظيمة أمثال محمد عبدالوهاب وأم كلثوم وأسمهان وفيروز، ولماجدة شقيقتين هما "ريتا" و"سما".

- حين كانت ماجدة الرومي في الرابعة عشر من عمرها، رافقت والدها في لقاء على تليفزيون لبنان، وغنّت حينها أغانٍ للفنانة أم كلثوم.

- قدمت أول تسجيل غنائي لها بعنوان "ميلادك"، وهو ترتيل كنسي، وسجلت أيضًا "الهوا هوايا" لعبدالحليم حافظ و"عيون القلب" لنجاة الصغيرة.

- تُعد أغنية "عم بحلمك يا حلم يا لبنان"، هي أولى أغنياتها، وبعدها لفتت نظر المخرج العالمي يوسف شاهين، فقدمها رغم صغر سنها في فيلمها الوحيد "عودة الابن الضال" عام 1976.

- لُقبت بالعديد من الألقاب أبرزها: "ملاك الطرب العربي"، و"مطربة المثقفين".

- نصبت سفيرة للنوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة، فضلا عن أنها سفيرة لدى منظمة الفاو.

- في عام 2012، خصصت تبرعا ماليا لصندوق المنح الدراسية في الجامعة الأمريكية في بيروت، لتمويل دراسة الطلاب المحتاجين.

- أطلقت حتى الآن نحو 13 ألبوما غنائيا.

- غنّت ماجدة للعديد من الشعراء والملحنين وأمام العديد من الملوك والرؤساء، وفي أغلب المهرجانات الكبرى في العالم العربي.

- تعاونت مع الفنان كاظم الساهر والشاعر نزار قباني في أغانٍ كشفت المقدرات الأوبرالية لصوتها كأغنية "طوق الياسمين".

- قال عنها الشاعر نزار قباني:" أحببت أفكارها وصفاء ذهنها قبل أن أحب صوتها، تشبهني في أعماقي كثائر، تشعر بالكلمة وتفهمها على نحو لافت وهي نوع نادر".

- نالت ماجدة الرومي العديد من الجوائز والتكريمات، أهمها، الدرع الوطني للأرز، رتبة فارس من رئاسة الجمهورية اللبنانية عام 1994، والدرع من الجمعية الوطنية الفرنسية عام 1993، ودرع التكريم من الملكة نور الحسين في الأردن عام 2002، وغيرها الكثير، إضافة إلى عضويتها في العديد من الجمعيات.

- تبرعت ماجدة الرومي، بفستان باللون الأزرق السماوي بسعر تقديري ما بين 8 إلى 10 آلاف جنيه إسترليني، وذلك في مزاد خيري أقامته دار "سوذيبيز" بالتعاون مع خمس من المؤسسات الخيرية اللبنانية على إثر الإنفجار الذي هز ميناء بيروت في شهر أغسطس الماضي، وتقاسمت المؤسسات الخيرية عوائد المزاد لتوزيعه على الجهات المتضررة من الانفجار الأكثر حاجة.

- قالت الرومي، في فيديو لها عبر حسابها على "فيسبوك"، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بكى على كتفها، واغرورقت عيناه بالدمع قبل أن يعانقها بحنو ويهمس في أذنها قائلاً: "ستكونون بخير قريبًا".

- لجأت إلى القضاء مؤخرًا، وتقدمت بشكوى ضد فرقة Kimaera، بعد تعديها على حقوق الملكية الفنية لأغنيتها "يا بيروت".

- أحدثت حالة من الجدل، بعدما أعلنت في حوار صحفي لها، أنها مصرية أبا عن جد، وليس عن طريق والدتها ماري لطفي فحسب، كما كان متداول، مضيفة: "أمي كانت دائمًا تحكي لي ذكريات عائلتها في مصر وأننا من منطقة شبرا وروض الفرج، وأن جدتي لأمي وتدعي وردة يوسف حبيب تزوجت مصريا، ووالدتها هي صوفي شفتشي من عائلة شديدة الالتصاق بالتقاليد المصرية تعمل بمجال الذهب، وأنا بالتعاون مع ابن خالتي الذي يعيش حاليا في كندا، اسمه نبيل فرنسيس شفتشي قررنا نستكشف بيوتنا في مصر مرة أخري بمنطقة شبرا وروض الفرج".

- تحدثت عن سبب الهجرة إلى لبنان قائلة: "الحكاية بدأت عندما كان جدي يعمل خياطا رجاليًا وفي عام 1920 كان هناك إضراب لليهود في فلسطين فأخذوا خياطين معهم إلى هناك، وبعد فترة عاد جدي وجدتي وأخوالي الاثنين على مصر وعملوا في قناة السويس وعاشوا في بورسعيد وبورفؤاد في الحي الإفرنجي هناك، وكانت أمي تحكي لي أنها كانت تذهب لهم بالعبارة"، بعدها بفترة والدي تزوج أمي في كنيسة الكاثوليك في بورسعيد، وأخذها إلى لبنان للمشاركة في تأسيس الإذاعة اللبنانية عام 1950، وكانت أمي تبكي طوال سفرها إلى لبنان للدرجة التي جعلت قبطان السفينة يتحدث معها ليعرف سبب بكائها فقالت له أنها كانت تفضل العيش في مصر وأنها سافرت مع زوجها إلي لبنان مرغمة بعض الشيء، وهو الأمر الذي جعل القبطان يضحك معها ويقول لها طلقيه وارجعي لمصر".

- تسبب ماجدة الرومي في نشوب مشادة بين الفنانة اللبنانية كارول سماحة، وأوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عبر "تويتر"، بعد إعادة "كارول" نشر تصريحات لـ الرومي تحدثت فيها عن كتاب "بروتوكولات حكماء صهيون" الذي قرأته في ‏صغرها، ووجدت أن فكرة الكتاب قائمة حول نية الصهيونية العالمية لتوحيد حكومات العالم في حكومة واحدة ‏تحت قيادتها، وتفتيت وحدة الأراضي العربية، الأمر الذي دفع "أوفير"، باتهاهما بالعنصرية.

- ظهرت على غلاف عدد شهر يونيو من مجلة" Vogue" النسخة العربية، وهي المرة الأولى التي تظهر بها النجمة على غلاف مجلة طيلة مسيرتها الفنية التي امتدت لأكثر من 45 عامًا.

- حصلت على العديد من الجوائز أبرزها: الدرع الوطني للأرز، رتبة فارس من رئاسة الجمهورية اللبنانية عام 1994، والدرع من الجمعية الوطنية الفرنسية عام 1993، ودرع التكريم من الملكة نور الحسين في الأردن عام 2002.

- تزوجت ماجدة الرومي من أنطوان دفوني، وبعد زواج دام سنوات انفصلت عنه، وأثمر زواجهما عن "هلا" و"نور".

- آخر أعمالها أغنية "غنوا بكل اللغات" من تأليفها، وألحان وتوزيع الموسيقى ميشال فاضل، وتسجيل استوديو رالف سليمان، ميكس وماسترينج إدوارد مونيير.