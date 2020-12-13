أتلتيكو مدريد يتلقى الخسارة الأولى في الليغا أمام الريال

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 ديسمبر 2020 06:12 صباحاً - منذ 38 دقيقة

تلقى متصدر الدوري الأسباني فريق أتلتيكو مدريد خسارته الأولى هذا الموسم في المباراة التي جمعته مع حامل اللقب ريال مدريد ضمن منافسات بطولة الليغا.

أظهر ريال مدريد مكانته كبطل لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفوز مقنع 2-صفر على ضيفه أتلتيكو مدريد، السبت، ليوقف السجل الخالي من الهزيمة لجاره منذ بداية الموسم الحالي.

وبدأ ريال مدريد المباراة بقوة واستحق التقدم بعد ربع ساعة عندما قفز كاسيميرو أعلى من الجميع ليحول ركلة ركنية بضربة رأس داخل المرمى. وتأخر أتلتيكو في النتيجة لأول مرة في 11 مباراة في الدوري هذا الموسم.

وعزز داني كاربخال من تقدم فريق المدرب زين الدين زيدان في الدقيقة 63 بتسديدة قوية من عند حدود منطقة الجزاء ارتدت من القائم واصطدمت بظهر الحارس يان أوبلاك إلى داخل الشباك.

وكان ريال الطرف الأفضل، بينما قدم أتلتيكو أداء متواضعا ولم يسدد أي كرة في الشوط الأول وجاءت تسديدته الأولى على المرمى في الدقيقة 80، إذ أبعد الحارس تيبو كورتوا محاولة ساؤول نيجيز.

وافتقد حامل اللقب سيفتقد لجهود ثلاثي الهجوم إيدن هازارد ولوكايوفيتش وماريانو دياز ،إضافة إلى لاعب الوسط مارتن أوديجارد.