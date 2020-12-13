شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يحصد جائزة أفضل موقع إخبارى بمهرجان نجم العرب 2020.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد موقع وجريدة الخليج 365، جائزة أفضل موقع إخبارى فى الشرق الأوسط، بمهرجان نجم العرب 2020 فى دورته الخامسة، الذى أقيم فى أحد فنادق مدينة نصر، وجاء التكريم بناءً علي تصويت الجمهور المصرى والعربى، وتسلم الجائزة الزميل عماد صفوت. يشار إلي أن مهرجان نجم العرب، أقيم فى 4 دورات سابقة، كرم من خلالها عدد من النجوم علي رأسهم النجم تامر حسنى، وأحمد السقا، ونيللى كريم، وحنان مطاوع، وشيرى عادل، وعدد كبير من النجوم.

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