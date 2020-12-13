رقص رنا سماحة على "يا نجف بنور" في ليلة الحنة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي احتفلت الفنانة رنا سماحة، بحفل زفافها على الملحن سامر أبو طالب، مساء الخميس. وتداول عدد من رواد موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو من ليلة حنة رنا سماحة وهي ترقص على أغنية "يا نجف بنور" مع سامر أبو طالب. وكانت رنا سماحة احتفلت بخطبتها على سامر أبو طالب مطلع أكتوبر الماضي 2020.

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