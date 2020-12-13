شكرا لقرائتكم خبر عن "زمن الانصاص"..دويتو جديد يجمع مطرب أرابيسك حسن فؤاد وخالد الطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب حسن فؤاد من تسجيل دويتو غنائى جديد مع المطرب خالد الطيب، يحمل اسم "زمن الانصاص" وهى من اللون الشعبي، من كلمات صلاح عطية، وألحان وتوزيع أحمد بدوى، ومن المقرر أن يتم طرحها في شهر يناير المقبل على يوتيوب والقنوات الفضائية.

الفنان حسن فؤاد قال فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" إنه غاب عن الساحة الفنية عدة سنوات إلا أنه انتهى من إعداد أغنيتين وطنيتين، الأولى بعنوان "ابن الأصول"، كلمات الشاعر سامى شاكر وألحان أحمد الحناوى، والثانية بعنوان "حق الشهيد" كلمات فوزى المليجى وألحان احمد الحناوى، ويستعد لطرحهما قريباً.

وكان الفنان الكبير حسن فؤاد اختفى عن الأضواء منذ حوالى 17 عاما، بعد أن وصل لقمة تألقه ونافس عمالقة الغناء والطرب وشارك بالتمثيل فى عدد من روائع الدراما المصرية ومنها "الوتد، على بابا والأربعين حرامى، وخان القناديل وسعد اليتيم، وغيرها"، كما غنى أشهر الأغانى وتترات المسلسلات التى استقرت فى وجدان الملايين وأشهرها تتر مسلسل أرابيسك.