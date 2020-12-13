شكرا لقرائتكم خبر عن سمير غانم: حمدى المرغنى يشبهنى وحلمى ممثل دارس ومكى استايل مختلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان سمير غانم، أن أول عقبة فى حياته الفنية كانت فى أول مشواره حيث كان يجهز لمسرحية "مطلوب ليمونه " مع الثلاثى وكانت من تأليف أحمد سعيد وقبل عرض المسرحية بيوم تفاجأنا بأن إعلاناتها تم رفعها من الشوارع وقرروا منع عرضها وعندما سألنا عن السبب قالوا أن أسمها هو السبب وهو يعنى أن "الشعب قرفان" وذهبنا حينها لوزير الداخلية ويعتبر ذلك أول مطب فى حياتنا .

وأضاف الفنان سمير غانم أثناء إستضافته فى برنامج السيرة والتى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى ويذاع على قناة DMC ، أشعر أن من يشبهني فى الجيل الحالى هو حمدى الميرغني وأحب كوميديا على ربيع وأوس أنس، وكوميديا أحمد حلمى مدروسة أما مكى له أستايل مختلف، وأشرف عبد الباقى له الفضل فى خروج جيل كوميدى كبير، أما عادل إمام فهو عشرة عمر وبيضحكنى جدا ومحمد صبحى ممثل تقيل وقوى فهو ممثل الأدوار الصعبة .

وتابع الفنان سمير غانم، لم أقدم أفلام سينما كثيرة والسينما الأن تشبه الأفلام الأجنبى، أما الدراما فمن حوالى أربع سنوات كنا سنقدم مسلسل ميزو ٢ وكان هناك جلسة عمل مع المؤلف الراحل لينين الرملى والمنتج ولكنهم لم يتفقوا فلم يكتمل المشروع ، وأكد أنه راضى عما قدمه بنسبه ٩٥ ٪؜ ، وأنه لم يظلم أحدٍ قط ولكنه ظلم فيتذكر موقف لأحد النقاد الذى كتب عنه كلام سيء وبدأ كلامه بسمير غانم البهلوان وحينها غضب بشده وذهب لموسى صبرى الذى فهم سبب غضبه وقال له أكتب ردك عن الكلام وسأنشره .

وأضاف الفنان سمير غانم، أحب أن أهدى سيرتى لزوجتى دلال وأقول لها شكرا يادولى وسأعوضك عن كل هذا التعب ، وأفضل تكريم حصلت عليه كان من مهرجان القاهرة السينمائى وقدمونى إبنتى دنيا وإيمي على المسرح ، وأحب أن تكون سيرتى بعنوان " سيرة السعادة " .