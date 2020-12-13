الخليج 365 يحصد جائزة أفضل موقع أخبارى بمهرجان نجم العرب 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد موقع وجريدة الخليج 365، جائزة أفضل موقع أخبارى فى الشرق الأوسط، بمهرجان نجم العرب 2020 فى دورته الخامسة، الذى أقيم ف أحد فنادق مدينة نصر، وجاء التكريم بناءً علي تصويت الجمهور المصرى والعربى، حيث يعتمد التصويت العربى بجميع الدول العربية، وتسلم الجائزة الزميل عماد صفوت. يشار إلي أن مهرجان نجم العرب، أقيم فى اربع دورات سابقة، كرم من خلالها عدد من النجوم علي رأسهم النجم تامر حسنى، أحمد السقا، نيللى كريم، وحنان مطاوت، شيرى عادل، وعدد كبير من النجوم.

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