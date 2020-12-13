شكرا لقرائتكم خبر عن هشام جمال: أتعاون مع دنيا سمير غانم فى رمضان وأصور حاليا "فى بيتنا روبوت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المنتج والفنان هشام جمال: "أنا بغنى وبألف وأقوم بالإخراج وعمل مونتاج أيضا، وهناك مسلسل جديد يتم التجهيز له فى رمضان بطولة دنيا سمير غانم" .

وأضاف هشام خلال لقائه الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة، أنه يصور حاليا مسلسل وهو مشارك فى تمثيله اسمه (فى بيتنا روبوت) بطولة شيماء سيف وعمرو وهبة والفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، مؤكدا: "خلال أيام سوف أنتهى من المونتاج، وسوف يتم عرضه خلال شهر تقريبا على إحدى القنوات وهو قالب كوميدى بين شيماء سيف وعمرو وهبة".

وأشار هشام جمال أن أصعب لحن قدمه كان خاصا بأغنية حكاية واحدة لدنيا سمير غانم فى فيلم "هيبتا"، لأن الأغنية فيها كذا حالة ومشاعر كتير، مضيفا: "دائما عندما أقدم لحنا لتتر مسلسل لا أنتهى منه فى المرة الأولى ولكنى أستغرق من 6 إلى 7 مرات".

وتابع هشام: "لحن (ارسم قلب) و(قصة شتا) أسرع الألحان اللى عملتها، ولو كلمات الأغنية مكتوبة بيبقى الموضوع أسهل، و(ارسم قلب) عملته وأنا قاعد على كافيه بعد ما بعته ليا أمير طعيمة، واتغنى زى ما لحنته من أول مرة".

وخلال الحلقة يظهر هشام جمال مع فريق wondersالذى قام بإنشائه وتكوينه بعدما تبنى الفكرة بعد مشاركة شباب الباند هشام عادل وندى شريف وعبدالرحمن عادل معه فى الأوبريت الغنائى بطل الحكاية العام الماضى. ويتكون فريق وندرز من ندا وعبد الرحمن وهشام ويقدم الفريق مجموعة من أغانيه .