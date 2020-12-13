هنا شيحة جريئة وليلى زاهر تبهر الجمهور.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نوال الزغبي

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال.

هايدي موسى

نشرت المطربة هايدي موسى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية.

ليلى زاهر

نشرت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بأناقة أبهرت الجمهور.

أحمد فلوكس

نشر الفنان أحمد فلوكس صورة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من داخل "الجيم".

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستانا أسود قصير.

شمس

نشرت الفنانة الكويتية شمس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وسط الطبيعة.

سامح حسين

نشر الفنان سامح حسين صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها داخل منزله.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال.

إيمان العاصي

نشرت الفنانة إيمان العاصي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشكل جرئ

هنا شيحة

نشرت الفنانة هنا شيحة صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستانا أسود طويلا