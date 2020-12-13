محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي
أكد السيناريست الدكتور مدحت العدل، أنه لا يوجد أحد من أبناء نادي الزمالك سعيد بالتغييرات التي حدثت مؤخرا في القلعة البيضاء، موضحًا أن هذا يعود لأسباب منطقية وليس لشخصية.
أضاف العدل في حواره مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، مساء السبت: "إحنا شايفين أن الفرقة كانت شغالة كويسة وحصدت بطولات زي السوبر المصري والكونفدرالية".
وعقبت لميس الحديدي قائلة: "فين البطولات دي اللي أخدها الزمالك؟"، ورد العدل: "النادي كبير وحصد بطولات، الكأس ده إحنا بناخده بقالنا خمس سنوات وإنتوا كأهلاوية أول مرة تاخدوه ورا بعض، وبهذه الحقائق يثبت أن النادي كان مستقرا ويؤدي بشكل جيد".
تابع: "المشكلة إن الناس مش قادرة تفهم أن في حاجة اسمها جمهور كورة مالوش علاقة أني عملت مطعم كويس جوه النادي أو أن النادي فيه جيم كويس، دي مسألة الفنيات دي تخص أعضاء الجمعية العمومية بما فيهم الأهلاوية من أعضاء نادي الزمالك الاجتماعي، وأنا شخصيا عضو في النادي الأهلي، وبالتالي لابد من الفصل بين الجمعية العمومية للنادي وجماهير الكرة في نادي الزمالك".
وكشف أنه يتابع باستمرار تطورات الأزمة وملف النادي مع وزير الشباب والرياضة ليس فقط على مستوى اللقاء الذي عقد قبل أيام برفقة الفنان هاني شاكر لكنه أكد على أنه يتصل يوميًا بالوزير.
كشف أنه على اتصال مع وزير الرياضة جرى معه أنه ميزانية فريق الكرة منفصلة تماما عن بقية ميزانيات النادي وبالتالي سيتم التجديد لساسي وغيره بكامل قوام الفريق، متابعا: "أول مرة أطمن النهاردة لما عرفت ده وإحنا مش هنسيب نادي الزمالك يقع، وفترة 2005 لن تتكرر، خاصة أن السوشيال ميديا أصبحت قوة ضاغطة، بالإضافة إلى أن الفكر الاستثماري في الأندية تغير فالزمالك براند واسمه يجيب فلوس كتيرة كمان".
كانت هذه تفاصيل خبر مدحت العدل: مش هنسيب الزمالك يقع.. وسيناريو 2005 لن يتكرر (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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