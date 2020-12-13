حسين فهمي: صوفيا لورين عاكستني.. واتعرضت للتحرش في الأسانسير (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف الفنان حسين فهمي سبب غيابه عن الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي التي اختتمت فعالياتها مؤخرا.

وقال فهمي، خلال حواره ببرنامج "لايف من الدوبلكس" الذي تقدمه أبلة فاهيتا على قناة ON: "أنا قلقان جدا من كورونا فمروحتش مهرجان القاهرة ومبروحش مهرجانات ولا أفراح ولا عزا ولا أي تجمعات، دا مش معناه إني قاعد في البيت بس بحافظ أوي".

وتحدث فهمي عن إعجاب النساء به، مؤكدا أن الغزل والمعاكسات تجاهه بدأت من سن 16 سنة تقريبا، لافتا إلى أن النجمة العالمية صوفيا لورين عاكسته من قبل، وتعرض للتحرش اللفظي والجسدي أيضا حين تجمع عدد من السيدات حوله في المصعد، قائلا: "زنقوني في الأسانسير ومدوا إيديهم".

أكثر تصرف جريء من المعجبات، قال فهمي إنه ذات مرة دخل أحد الفنادق وفوجئ في غرفته بامرأة نائمة تحت السرير في انتظاره، فطلب لها الأمن على الفور.

وخلال الحلقة استعرض حسين فهمي مواهبه في الرقص، حيث قدّم العديد من الرقصات بدءا من التانجو وحتى الرقص البلدي.