كيم كارداشيان ستستمر مع عائلتها في برنامج نلفزيوني جديد..هذه تفاصيله

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 ديسمبر 2020 01:38 صباحاً - بعد وقوع خلاف بين عائلة كارداشيان والشركة المنتجة لبرنامجها التلفزيوني الواقعي الطويل الذي حقق لهم الشهرة العالمية والثراء السريع الفاحش،وسببه قرار تخفيض أجورهم بذريعة انخفاض نسبة مشاهدة المواسم الأخيرة عن مواسمه ما قبل الأخيرة، يبدو أن عائلة كارداشيان اعتادت على الظهور التلفزيوني،وتعتبره تميمة حظها،وتصر على مواصلة الظهور فيه لأعوام أخرى حتى مع منصة تلفزيونية جديدة.

تعود عارضة الأزياء ونجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان وعائلتها إلى شاشة التلفزيون من جديد عبر صفقة إعلامية جديدة ومهمة.



صفقة إعلامية تتيح لعائلة كارداشيان استمرار ظهورها التلفزيوني

وبحسب ما أعلنت منصة البث المباشر "هولو" ،أول أمس الخميس 10 ديسمبر- كانون الأول ، عن توقيعها الصفقة مع كيم كارداشيان وشقيقاتها، كورتني وكلوي ،وأخواتهن غير الشقيقات :كايلي وكيندل ،ووالدتهن كريس جينر ،وفقاً لوكالة "رويترز".

كيندل جينر



محتوى جديد لعائلة كارداشيان

وذكرت منصة "هولو" إنه بموجب الصفقة، ستنشئ : كيم كارداشيان وشقيقاتها محتوى جديداً سيتم بثه على قناة "هولو" المملوكة لشركة "ديزني" في الولايات المتحدة وفي عدة دول أخرى.

التفاصيل سرية

وعن مضمون ذلك المحتوى الجديد، لم تفصح "هولو" ما إذا كانت كارداشيان وشقيقاتها، اللاتي لديهن عشرات الملايين من المتابعين على مواقع "إنستغرام" و"تويتر"، سيظهرن على الشاشة في المحتوى الجديد، كما لم تكشف عن تفاصيل البرامج التي سيقمن بإنشائها، بموجب الاتفاق المستمر معهن لسنوات.

كيم كارداشيان



موعد بث البرنامج

وأضافت منصة "هولو" أنه من المتوقع أن يظهر المحتوى الجديد لكيم كارداشيان وشقيقاتها لأول مرة في أواخر العام المقبل 2021 .

وتأتي صفقة كيم كارداشيان وشقيقاتها مع "هولو" بعد مرور 3 أشهر من إعلانهن انتهاء برنامجهن لتلفزيون الواقع الشهير عالمياً:Keeping up with The Kardashians الذي استمر 14 عاماً في عرضه، والذي كان سبباً رئيسياً في شهرتهن العالمية، ومهد لهن مسيرة مهنية في مجالات التجميل وعروض الأزياء .

يشار إلى أن هذه الصفقة جاءت في وقت مناسب لكيم كارداشيان حتى تتعافى من إرهاقها النفسي بالعمل والتصوير المنتظم جراء محاولاتها المستمرة الحفاظ على زواجها من مغني الراب كانيي ويست ،والد أطفالها الأربعة المصاب بمرض ثنائي القطب النفسي،والذي تسانده دائماً للحفاظ على صحته النفسية .

لهذا السبب متمسكة كيم كارداشيان ببقاء رباط الزوجية المقدس بينهما،ولا تفكر بالطلاق رغم كل الأزمات التي تهدد زواجهما منذ سنوات.