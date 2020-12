الملكة إليزابيث الثانية تنتظر حفيداً جديداً

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 ديسمبر 2020 01:38 صباحاً - تلقت العائلة الملكية البريطانية خبراً ساراً بعد الإعلان عن حمل زارا تيندال حفيدة الملكة إليزابيث بطفلها الثالث وقد أذاع زوجها مايك تيندال لاعب الركبي السابق والبالغ من العمر اثنين وأربعين عاماً هذا الخبر أثناء تقديمه لبرنامجه الرياضي الشهير The Good The Bad & The Rugby حيث أكد بانهما يتوقعان ضيفاً جديداً سيحل على العائلة العام المقبل وأن زوجته حامل في شهرها الرابع وأنها تتمتع بصحة جيدة. وقد أشار إلى رغبته بطفل صبي هذه المرة كي ينضم إلى شقيقتيه ميا غريس البالغة من العمر ست سنوات ولينا اليزابيث التي تصغرها بأربع سنوات. ولكن الزوج عاد واستدرك مشيراً إلى أنه سيحب هذا المولود سواء كان بنتا أو صبياً ثم عاد ليقول ممازحاً الجمهور بأنه يرجو من المولود أن يكون صبياً. وقد استمر بالمزاح أثناء الحديث عن اسم المولود في ظل جائحة كورونا وأشار إلى أنهما ربما سيسميانه كوفيد إذا كان ولداً وكوفيدا إذا كانت بنتاً في إشارة إلى فايروس كوفيد 19.

زارا ومايك تيندال





الحفيد الثاني في سلسلة أبناء الأحفاد

وقد اكدر مصدر في مجلة Vanity Fair الأمريكية بأن الملكة اليزابيث الثانية سعيدة للغاية بهذا الخبر بسبب قربها الشديد من حفيدتها زارا من ابنتها الوحيدة الأميرة آن وإن الأخبار السعيدة جاءت في وقت مناسب للعائلة المالكة التي تستعد للاحتفال بأعياد الميلاد.

وأشارت المجلة إلى أن زارا البالغة من العمر تسعة وثلاثين عاماً حذرة وحريصة على تفادي كل الأسباب التي كانت وراء إجهاضها في المرتين السابقتين. وقد كانت الأميرة قد تحدثت عنهما قبل عامين في مقابلة أجرتها معها صحيفة صنداي تايمز Sunday Times وأشارت إلى أن أصعب ما فيهما هو أن أخبار الحمل كانت قد أعلنت على الملأ ولذلك صار من الضروري التحدث عن الإجهاض أيضاً.

الأميرة آن وابنتها زارا تيندال وحفيدتها لينا اليزابيث



وكانت زارا قد التقت بزوجها مايك خلال حملة إنجلترا للفوز بكأس العالم للركبي في أستراليا عام 2003 وقد تزوجا في عام 2011 ويأتي طفلهما الجديد ليكون الثامن في سلسلة أبناء الأحفاد للملكة إليزابيث الثانية البالغة من العمر أربعة وتسعين عاماً التي تنتظر في العام المقبل حفيداً آخر من الأميرة يوجيني ابنه الأمير اندرو وابنة خال زارا.