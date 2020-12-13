أبطال "خان تيولا" يشاركون الجمهور مشاهدة الفيلم بأحد المولات الشهيرة

حرص المخرج والمؤلف وسام المدني وابطال فيلم"خان تيولا" على مشاركة الجمهور مشاهدة العمل بأحد المولات الشهيرة بمنطقة السادس من أكتوبر.
وأشاد الجمهور، بالفيلم ونوعيته الفلسفية التي ظهر عليها العمل، والظهور المختلف لأبطالالفيلم، وروعة الصورة والإخراج.
الفيلم تدور أحداثه في إطار من التشويق والرعب، وتعود أحداثه إلى فترة الأربعينيات، حول فكرة الخلود وتمسك الإنسان بالحياة، وذلك داخل
فيلم "خان تيولا" من تأليف وإخراج وسام المدني، وبطولة نضال الشافعي، وفاء عامر، ومحمود البزاوي، وأحمد كمال، وعلي الشجيري، ومحمد عبدالواحد، وراندا البحيري، وعبير منير، وزهرة الحروفي، إلى جانب مجموعة من الوجوه الجديدة.
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