طليقة وائل كفوري تشعل مواقع التواصل بخناقة بناتها

أشعلت أنجيلا بشارة، طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وذلك بعد أن وجهت رسالة إلى ابنتيها قبل أن تقوم بحذف الرسالة بعد ذلك.

وعبر خاصية ستوري على انستجرام، وجهت أنجيلا بشارة رسالة إلى ابنتيها ميشيل وميلانا، مشيرة الى أنها لن تمضي الأعياد معهما.

كما وجهت رسالة الى المحامين الخاصين بالفنان وائل كفوري مهددة بأن الله يراهما وكأنهما هما المسؤولان عن

كل ما يحدث بينهما وبين طليقها.

ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق..أول حفل جماهيري لـ وائل كفوري

صور.. وائل كافوري يتألق بإطلالة ساحرة في عيد ميلاده

بدانة وائل كفوري بسبب كورونا تشعل التريندات

وتسببت هذه الرسالة في أثارة كثيرة من الجدل بين المتابعين الذين اعتبروا أن وائل كفوري يحرمها من طفلتيها، في رأى آخرون أنها تستخدم

طفلتيها لتلفت نظر طليقها.

وكشفت أنجيلا بشارة، عن حقائق صادمة متعلقة بشخصية وائل كفوري، موضحة أن كفوري ساومها على نفقة ابنتيه، متهمة وائل كفوري بعدم حفظ العِشرة بينهما، مؤكدة أن ما يتعلق بالعنف الذي تعرضت له ليس بجديد، موضحة أنه حدث مرة أن تطور الأمر بينهما، مما استدعى نقلها إلى المستشفى.

ورد كفوري على الاتهامات التي وجهتها له طليقته، مؤكدا أنه لا يهتم بكل ما يكتب وينشر عنه في الجرائد والمجلات، وأن بناته لهم مكانة خاصة لديه، ولا أحد يستطيع الاقتراب منهم.