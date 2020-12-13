شكرا لقرائتكم خبر عن "سينرجى" تهنئ النجمة ماجدة زكى بعيد ميلادها: "كل سنة وانتى طيبة وبخير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت شركة "سينرجى" للإنتاج الفنى النجمة ماجدة زكى بعيد ميلادها الموافق اليوم، حيث ولدت فى 12 ديسمبر 1962، وتعد واحدة من النجمات اللاتى حققن نجاحاً كبيراً سواء سينمائياً أو درامياً.

وكتبت شركة "سينرجى"، عبر حسابها بموقع تويتر:" تحتفل اليوم ماما قوت الجميلة "ماجدة زكي" بعيد ميلادها كل سنة وانتى طيبة وبخير".



سينرجى عبر تويتر

وكان قد حقق مسلسلها الأخير "قوت القلوب" نجاحا كبير طوال أيام عرضه على قناة الحياة، من بطولة النجمة ماجدة زكى، للمخرج الكبير مجدي أبو عميرة، والمؤلف محمد الحناوي، من إنتاج شركة سينرجى.

وحقق العمل نجاحا كل يوما يفوق الآخر، خاصة مع تصاعد الأحدث باستمرار فضلا عن الإيقاع السريع لها، والحكايات التي يتفاجئ بها الجمهور من "قوت القلوب" وتجسدها الفنانة ماجدة زكى، أيضا الغز المتواجد في حياة أسرة "حسان وصباح"، والعلاقة الغامضة بين هيما "عمرو صحصاح"وعزة "سهر الصايغ".

يذكر أن مسلسل "قوت القلوب"، للمؤلف محمد الحناوى، والمخرج الكبير ‏مجدي أبو عميرة، ومن بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، ‏رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان، فراس سعيد، نرمين ‏ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامي مغاورى، مدير تصوير هيثم ناصر، وتأليف محمد الحناوي، ‏وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة سينرجى.