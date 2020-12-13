شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف فى صورة فوتوشوب مع رشدى أباظة أبيض x أسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غازلت الفنانة شيماء سيف النجم الراحل رشدى أباظة بصورة فوتوشوب جمعتهما معًا، حيث ظهرا خلالها بالأبيض والأسود، وعلقت عليها بكتابة: "احبك رشدى"، كما أثنت على من قام بعمل الصورة وتركيبهما معًا، وما أن نشرتها حتى لاقت تعليقات عديدة من جانب متابعيها ممن مازحوها حول الصورة، بتعليقات من عينة : "سعاد حسنى ما ماتتش يا جماعة"، فى حين كتب آخر: "شيماء أباظة".



شيماء سيف ورشدى اباظة

وشاركت الفنانة شيماء سيف، جمهورها بصورة تجمعها بالنجم محمد هنيدى، عبر حسابها على إنستجرام، من حفل زفاف الفنانة هنادى مهنا والفنان أحمد خالد صالح، وكتبت شيماء على الصورة قائلة: "العشق كوميديانى المفضل حافظة كل إفيهاته صم بحبك أوى صورة للتاريخ".

أيضاً سبق وأعربت الفنانة شيماء سيف عن غضبها إزاء ما نشر على بعض مواقع التواصل حول تصريح لها يقول إنها صدقت أن شيكابالا مات وحينما قابلت زوجته قالت لها ربنا يصبرك لقيتها بتشتمنى"، وعلقت على ذلك على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلة: "كدب كدب كدب بجد نفسى اعرف بتستفادو ايه من الاشاعات دى انا اصلا عمرى مقابلتها غير فى فرح وكان شيكابالا جنبها وسلمنا واتصورنا بتألفوا الحاجات دى وتجيبها منين".

وفى سياق آخر تشارك الفنانة شيماء سيف كضيفة شرف فى فيلم "العنكبوت" مع النجم أحمد السقا والنجمة منى زكى وإخراج أحمد نادر جلال، والمقرر استكمال تصويره خلال الأسابيع المقبلة حيث يتبقى فيه أيام معدودة ويتم الانتهاء منه نهائياً، بينما كانت آخر أعمال شيماء سيف فى الدراما مسلسل "الزوجة 18" مع حسن الرداد وإخراج مصطفى فكرى فى شهر رمضان قبل الماضى.