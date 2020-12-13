شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل لـ إلهام شاهين: "انتي ممثلة عبقرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - باركت الإعلامية لميس الحديدي للنجمة إلهام شاهين عن فوزها بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائى خلال برنامجها "كلمة أخيرة" في حلقته الجديدة مع الكاتب مدحت العدل الذي بارك أيضًا لـ إلهام شاهين قائلاً: "انتي ممثلة عبقرية وطول عمرى بقول ده".

وتحدث العدل عن الأفلام التي تعرض في السينما قائلاً: إحنا مش مبتكرين لو نجح فيلم أكشن نعمل ٣٠ فيلم أكشن، لازم المنتجين يفهموا أني ممكن أعمل فيلم اجتماعي وينجح وحقق إيرادات زي أي فيلم " .