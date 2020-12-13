شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة من عقد قران ابنة المخرج مجدى أحمد على ويعلق: عقبال أحبابكم جميعاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل المخرج مجدى أحمد على بمناسبة عقد قران ابنته رشا مجدى، وذلك من خلال صورة نشرها عبر حسابه الرسمى على موقع فيس بوك، وعلق عليها: "عقبالكم جميعاً"، كما ظهر خلال الصورة نجله الفنان أحمد مجدى، وذلك بعدما سبق واحتفل المخرج مجدى أحمد على فى وقت سابق من الشهر الماضى بخطوبة ابنته الصغرى رشا.



مجدى احمد على يحتفل بعقد قران ابنته

ونشر وقتها صورة عبر حسابه الرسمى على فيس بوك أيضاً وسط أجواء اقتصرت على العائلة فقط، خلال حفل الخطوبة، وكتب قائلا: "خطوبة رشا مجدى آخر العنقود، عقبالكم جميعًا".

يذكر أن آخر أفلام المخرج مجدى أحمد على "مولانا" الذى كتبه إبراهيم عيسى وقام ببطولته عمرو سعد فى عام 2017، وشارك فى بطولته درة، ريهام حجاج، بيومى فؤاد، أحمد مجدى، صبرى فواز، لطفى لبيب، أحمد راتب، علاء حسنى وضيوف الشرف فتحى عبد الوهاب وايمان العاصى.

كما يحضر المخرج مجدى أحمد على لأحدث أفلامه ممثلة فى فيلم " طلعت حرب 2" من إخراجه، ومن بطولة عدد كبير من الفنانين وعلى رأسهم محمود قابيل، عبير صبرى، سمير صبرى، أحمد وفيق، سهر الصايغ، ياسمين الخطيب، منة فضالى، وأحمد مجدى، ميدو عادل وشريف دسوقى وهو من تأليف هنزادة فكرى، وإخراج مجدى أحمد على، وتدور أحداثه حول حكايات مختلفة داخل احدى عمارات وسط البلد مع اختلاف الفترات الزمنية.

فى حين عرض للفنان أحمد مجدى فيلم "حظر تجول" ضمن فعاليات الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائى المقامة حاليا داخل دار الاوبرا المصرية .

فيلم "حظر تجول" يتتبع قصة فاتن بعد خروجها من السجن بعد 20 عاما، بسبب ارتكابها جريمة مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثاً عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.