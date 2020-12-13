شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من يسرا اللوزى على صورتها فى الحمل: فخورة بالأمومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت الفنانة يسرا اللوزى على صورة البطن المكشوف، والتى أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى، قائلة: "أى شخصية عامة تعودت على رد السوشيال ميديا ومش بنبص على تعليقات.. وبتوقع الهجوم ومش لطيفة التعليقات.. وبتسبب ضغط.. وفى الأخر مفيش حل لهذا الهجوم".

وقالت يسرى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى عبر برنامجه التاسعة المذاع على قناة مصر الأولى: "الصورة اتخذت فى شهر فبراير الماضى، وثقت بها مراحل الحمل التى أحبها.. وصورة مختلفة إنسانة عادية ووثقت تغيير جسمى أثناء فترة الحمل.. ولابد من أن نفتخر بالأمومة.. وأى بنت لازم تتقبل مراحل الحياة.. وطبيعى لما يلاقوا ممثلة بتمر بمراحل الولادة وزيادة الوزن".

وتابعت: "إنها ضد إخفاء العمر.. والطبيعة تخدم الفنان فى التمثيل".

وشاركت الفنانة يسرا اللوزى، عبر حسابها بموقع انستجرام، صورة جريئة لها مع جمهورها، من جلسة تصوير خضعت لها، خلال فترة حملها فى طفلتها الثانية، فظهرت فيها ببطن مكشوف، واستعرضت جانبا مختلفا من شخصيتها أثناء حملها وتأثير الأمومة عليها.

وتصدرت يسرا اللوزى "التريند" للمرة الثانية خلال أسبوع، بعد أن خطفت الأنظار قبل أيام فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى، حيث لاحظ كثيرون تغير ملامحها وزيادة وزنها، ما دفع البعض للتكهن بخضوعها لجراحة تجميل، وأرجع آخرون تغير شكلها إلى إنجابها طفلتها الثانية "نادية" منذ أشهر وأنها زدادت جمالا بفعل الأمومة.