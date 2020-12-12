شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل: هنزل انتخابات رئاسة نادي الزمالك ولو كسبت هسيب الكتابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الكاتب والسيناريست مدحت العدل، عن أن تغيير الفريق الفني لنادي الزمالك ليس لصالح النادي على الإطلاق، وأنه وكل المشجعين للنادي قلقون بخصوص ما حدث من تغيرات في النادي الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه يتحدث مع وزير الشباب والرياضية يوميًا لإيجاد حلول لمشاكل الفريق الكروي قائلاً: "أحب اطمن جمهور نادي الزمالك ميزانية فريق كرة القديم بعيدة عن ميزانية نادي الزمالك كنادٍ"، وذلك خلال تصريحات للكاتب خلال برنامج " كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة ontv.

وأشار العدل إلى أنه وعائلته لن يتركوا نادي الزمالك في الأزمات التي يمر بها، فالنادي بعد أولاده وقبل عمله، وأضاف أنه سيخوض انتخابات رئاسة نادي الزمالك، قائلا: "هنزل الانتخابات لما يكون في سلاح في أيدي وأفهم كل تفاصيل النادى.. الزمالك عندي أهم الكتابة عشان كده هوقف شغلي لو بقيت رئيس النادي طول مدة الرئاسة".

وعن التعصب الكوري أكد العدل أنه حدث خلل ما لأخلاق المصريين بعد الثورة قائلا: "السوشيال ميديا بها عيوب وهي قاتلة في بعض الأحيان التحريض والتعصب، عشان كدا أنا قفلت تويتر بقالي شهرين"

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، ويعرض على قناة أون من يوم السبت إلى الثلاثاء، في تمام التاسعة مساء