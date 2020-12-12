شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد العزيز: كلمة سر وفاة صلاح قابيل وعبد الله غيث "8 مشاهد" في "ذئاب الجبل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أحمد عبد العزيز، من المصادفة إن الفنان صلاح قابيل عمل أول 8 مشاهد من شخصية "علوان البكرى" من مسلسل "ذئاب الجبل" ولكنه توفى بعدها، ليقوم الفنان عبد الله غيث بتجسيد الشخصية كما رأيناها في المسلسل ولكنه عمل الشخصية كلها إلا 8 مشاهد وتوفى أيضا.

وأضاف الفنان أحمد عبد العزيز خلال ندوة تكريمه بـ"الخليج 365"، المخرج مجدى أبو عميرة والمؤلف محمد صفاء عامر عالجوا النهاية وعدلوا فيها بالشكل الذى لا يخل بالعمل ويستوعب موت عبد الله غيث.

وعن استمرارية "ذئاب الجبل" حتى وقتنا الحالي قال، احنا بنسمع أم كلثوم وعبد الحليم حافظ رغم وفاتهما منذ زمن كبير ونشاهد أيضًا أفلام أبيض وأسود ونقرأ قصص لنجيب محفوظ، وده لأن في مواصفات للعمل الفني اذا توفرت يصبح العمل الفني خالدًا، والمواصفات دى القيم الفنية والجمالية والعاطفية والعقلية، وكل ما العمل كان متشبعًا بهذه القيم كلما كان أكثر إنسانية.

وتابع: أنا متأكد لو عرضت "ذئاب الجبل" في أمريكا اللاتينية، هايكون له جمهور كبير جدًا، لأن برده هتلاقى ناس هناك في متشددة ولا تعترف بالحب بين الرجل والمرأة، ثم يحدث أشياء ووقائع لهذا الشخص تخليه يغير عقليته وعاطفيًا، زى ما "البدرى بدار" بعد ما كان عاوز يقتل أخته ويغسل عاره بسبب إنها بتحب، وفاجأة تفكيره يتغير وبيدور عليها عشان يأخدها في حضنه ويقولها أنا آسف إنى كنت عاوز أعمل كده.



أحمد عبد العزيز فى ضيافة تليفزيون الخليج 365



أحمد عبد العزيز والزميلة شروق وجدى



الفنان أحمد عبد العزيز



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جانب من لقاء أحمد عبد العزيز فى تليفزيون الخليج 365