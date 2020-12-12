شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله يشوق متابعيه بشخصيته فى مسلسل "جمال الحريم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوق الفنان صلاح عبد الله متابعيه بشخصيته الذى يلعبها ضمن أحداث مسلسل "جمال الحريم" الذى من المنتظر عرضه غدًا على شاشة dmc، حيث ظهر بلوك الشخصية وعلق علي الصور بكتابة: "الراجل المفاجأة ده يدعوكم للحكم عليه من خلال "جمال الحريم".



الفنان صلاح عبد الله

كما أشار لعرضه غدًا في تمام الساعة الثامنة مساء، وكانت طرحت شركة سينرجى البوسترات الدعائية الخاصة بمسلسل "جمال الحريم" وذلك تمهيداً لبدء عرض حلقاته خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث كشفت الشركة عن 6 بوسترات سيطر عليهم طابع الرعب، يتصدر كل بوستر بطل من المشاركين فى العمل وهم نور اللبنانية وخالد سليم ودينا فؤاد وإسلام جمال وحازم سمير، إضافة إلى بوستر يجمع نور اللبنانية وإسلام جمال.

وطرحت شركة سينرجى أيضاً فى وقت سابق برومو المسلسل الذى كشف عن طبيعة الأحداث التى تدور حول الجن والعفاريت والخرافات، بظهور ثعابين وأفاعى وعقارب، حيث تتعرض البطلة وصديقتها إلى أزمات مع الجن والعفاريت وتتوالى الأحداث وتحاول كل واحدة التخلص من هذا الجن فى إطار من الإثارة والتشويق.

"جمال الحريم" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، وبطولة نور اللبنانية، وخالد سليم، ودينا فؤاد، وإسلام جمال، وحازم سمير، وفراس سعيد، وكريم عبد الخالق، ورنا رئيس، وهدى الأتربى ومحمد شاهين، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث وعلى رأسهم الفنان صلاح عبد الله.