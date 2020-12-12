شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد العزيز: أنا عمدة الصعايدة بسبب "ذئاب الجبل" وأديت الدور بحب شديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أحمد عبد العزيز، إن شخصية "البدرى بدار" التي قدمتها في مسلسل "ذئاب الجبل"، لها معزة خاصة عنده وعند كل المصريين والعرب، وعند أهل الصعيد لها تقدير خاص جدًا لأسباب كتير، ولذلك عينونى "عمدة الصعايدة".

وأضاف خلال ندوة تكريمه بـ ”الخليج 365”: محمد صفاء عامر وهو من أهل الصعيد أول من وضع بذرة تغيير النمط أو الشكل الثابت في أذهان المصريين عن شخصية الصعيدى، لكن أنا أديت الدور بحب شديد جدًا وكأنى أنا عايش فيه، لأن كان عندى تجربة سابقة في فيلم "الطوق والأسورة"، وكنا قعدنا أسبوعين قبل التصوير في قنا عشان ندرس اللهجة الصعيدى.

وتابع، أنا أذكر صديقى الراحل الفنان عبد الله محمود، كنا نستضيف مجموعة من الشباب ونفتح أي موضوع ونتكلم عن الشعر ولاحظت ان الكثير من الشباب في قنا لديهم موهبة كتابة الشعر والهواطر، وقلت مش غريب أن بلد أنجبت عبد الرحمن الأبنودى وأمل دونقل ومحمد صفاء عامر وبهاء طاهر ويحيى الطاهر عبد الله وغيرهم، أن نشوف فيها شباب بالموهبة دى.

واستكمل: تأثير هؤلاء الفنانين والشعراء والأدباء الكبار على أهلهم في الصعيد جعل في الثمانينيات أننا نلتقى بشباب كتير بيكتبوا شعر، وأنا ربما تغذيت بتركيبة الشخصية الصعيدية ولا أقصد الشكل أو المظهر الخارجي سواء من ملابس أو غيره، ولكن حبيت أدور شوية داخل الشخصية الصعيدية والتركيبة النفسية لها، وده خلانى أقدم شخصية "بدرى بدار" بشكل جميل، بجانب أن المخرج مجدى أبو عميرة وكل الممثلين لو سألتهما هايقولو أن "ذئاب الجبل" من أحسن الأعمال اللى عملوها.



أحمد عبد العزيز فى ضيافة تليفزيون الخليج 365



أحمد عبد العزيز والزميلة شروق وجدى



الفنان أحمد عبد العزيز



النجم أحمد عبد العزيز



جانب من لقاء أحمد عبد العزيز فى تليفزيون الخليج 365