لطيفة تحيي الذكرى الثامنة على وفاة عمار الشريعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أحيت المطربة التونسية لطيفة الذكرى الثامنة على وفاة الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي، الذي رحل عن عالمنا في 7 ديسمبر 2012.
وكتبت لطيفة، تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، :"في الذكرى الثامنة لوفاة العظيم الراحل عمار الشريعي ألف رحمة ونور على روحك.. مكانك فاضي مفتقداك في حياتي بشكل كبير".
يذكر أن لطيفة طرحت مؤخرا أغنية بعنوان "خليني" عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، والأغنية من كلمات ياسين الحمازوي، وألحان أمين القلسي.
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