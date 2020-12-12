"الدوري بدأ مولع".. نبيل الحلفاوي يعلق على مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: علق الفنان نبيل الحلفاوي على مباراة فريق بيراميدز والاتحاد السكندري، في مباراة اليوم. كتب الحلفاوي تغريدة، عبر حسابه بموقع "تويتر"، :" الدوري بدأ مولع. لو استمر كده هنشوف موسم قوي ممتع، يا ريت ما نفسدوش بتراهات خارج الملعب ونركز في الكورة، ممكن نشوف دوري متعدد الأقطاب". ومن ناحية أخرى تعاقد الفنان نبيل الحلفاوي، على بطولة مسلسل "القاهرة كابول"، مع فتحي عبد الوهاب وطارق لطفي وخالد الصاوي من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، لكن تم تأجيله بسبب ظروف فيروس كورونا.

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