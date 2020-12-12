تعرف علي عروض البيت الفني للمسرح المشاركة بالمهرجان القومي

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قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح ان البيت الفني للمسرح يشارك هذا العام ضمن فعاليات الدورة ال١٣ للمهرجان القومي للمسرح المصري ب ٥ عروض مسرحية ضمن المسابقة الرسمية ، حيث يقدم كل عرض لليلتي عرض بالمجان طبقا لجدول المهرجان الذي ستعلنه ادارة المهرجان خلال أيام ، حيثتم اختيار العروض من قبل لجنة اختيار مستقلة من نقاط متخصصين.
و أضاف " مختار " ان العروض التي تم اختيارها للمشاركة بالمهرجان هي "المتفائل" ، من إنتاج فرقة المسرح القومي ، "ظل الحكايات" من إنتاج فرقة مسرح الغد ،
و قد وجه الفنان إسماعيل مختار الشكر و التقدير لكافة الفنانين بالبيت الفني للمسرح الذي قدموا مستوى متميز من العروض المسرحية يدعو للفخر على الرغم من الظروف التى يوجهها العالم بسبب جائحة كورونا ، و التي لم تقف حائلا دون تقديم ابداعاتهم الفنية للجمهور .
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