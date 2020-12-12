محمد أنور يكشف موعد عرض مسلسله "إسعاف يونس"

كشف النجم محمد أنور، عن موعد عرض مسلسله الجديد "إسعاف يونس"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر" ، جيث نشر صورة البوستر الرسمي الخاص بالمسلسل.
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وعلق أنور علي البوستر قائلاً:"توكلنا على الله، تابعوامسلسل إسعاف يونس حصريًا على watch it، ابتداءً من الأربعاء القادم، 16 ديسمبر".
مسلسل "إسعاف يونس" يُعد أولى البطولات المطلقة للفنان محمد أنور الدرامية، ويشاركه في بطولته سارة سلامة، محمد علي رزق، رحاب عرفة، منة عرفة، هناء
يذكر أن الفنان محمد أنور شارك في بطولة مسرحية "الطريق إلى المليون"، والتي تم عرضها على إحدى القنوات التلفزيونية، بطولة: علي ربيع، مُصطفى خاطر، حمدي الميرغني، إسراء عبد الفتاح، كريم عفيفي".
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