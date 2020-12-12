علق الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على نتيجة مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري، والتي انتهت بهزيمة الأول بهدفين مقابل هدف، في الجولة الأولى من الدوري الممتاز المصري.
اقرأ ايضاً..شاهد.. نبيل الحلفاوي ينفي إساءته للزمالك
وكتب "الحلفاوي" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"قائلاً: "ياريت بس نتجنبالتجريح الشخصي ونحفل زي ما احنا عاوزين.. تحفيل الصحاب اللي مفيش بينهم مكان للكراهية".
وتابع: "الدوري بدأ مولع، لو استمر كده هنشوف موسم قوي ممتع، يا ريت ما نفسدوش بتراهات خارج الملعب ونركز في
وحقق نادي الاتحاد السكندري فوزا قاتلا من مضيفه بيراميدز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب «الدفاع الجوي»، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.
يذكر أن الحلفاوي يصور مسلسل "القاهرة كابول"، بطولة طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب وحنان مطاوع وخالد الصاوي ،و إخراج حسام علي وتأليف عبد الرحيم كمال.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. تعليق نبيل الحلفاوي على هزيمة بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.