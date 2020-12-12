بوسي تحتفل برأس السنة في جامعة مصر بأغنية وطنية جديدة

تسعتد المطربة بوسي، لإحياء حفلًا بمناسبة أعياد الكريسماس على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك يوم 24 ديسمبر الجاري.
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ومن المقرر أن تغني بوسي بعض من أغنياتها الجديدة إضافة إلى باقة متنوعة من أغاني الزمن الجميل منها أغنيات لكوكب الشرق أم كلثوم والعندليب الأسمرعبد الحليم حافظ.
كما ستقدم بوسي أغنية وطنية جديدة في الحفل، ويأتي الحفل برعاية جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وفى إطار الدور الذى تتبناه الجامعة لتنمية الحس الوطني والفني والإبداعي للطلاب، وبناء الشخصية الإنسانية، وفي إطار دورها بالاعتناء بالثقافة والفنون وإيمانا منها بأهمية الدور
وكانت بوسي منذ فترة طويلة تغيب عن الساحة الفنية المصرية، لم تقم بأي حفل في مصر وكانت تتواجد طوال الوقت خارج البلاد.
ويرجع السبب في ذلك لوجود قضايا بينها وبين طليقها فطين سعيد، الذي حصل على أحكام قضائية ضدها بسبب تحريرها لعدد من الشيكات بدون رصيد منذ سنوات، فضلاً عن إخلالها باتفاقات مبرمة بينهما، ورفضها إعطاءه مبلغًا ماليًا نظير عمله معها كنسبة عن إدارة أعمالها.
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