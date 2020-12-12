شاهد.. تعليق محمود حميدة على سؤال "إنت بتاع ستات"

أدهش الفنان الكبير محمود حميدة ، متابعية علي موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" ، عندما علق على سؤال طريف وجه له من آحدى المتابعين والمعجبين. اقرأ ايضاً..في عيد ميلاد "المارشال برعي" تعرف علي محطات محمود حميدة الفنية ومن خلال فيديو له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي Facebook سأله أحد المتابعين قائلاً:"بيقولوا عليك عكس شخصيتك وانك بتاع ستات هل ده حقيقي! ". ومن جانبه رد حميدة مازحاً:"انا عايز اعرف الي بيسأل السؤال ده ذكر ولا أنثي اصل لو ذكر هو المفروض الراجل يكون ايه مش بتاع ستات؟، الا بقى لو انت بتدور علي فضايح دي حاجة تانية". الجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنان محمود حميدة مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة الفنان خالد النبوي، الفنانة نسرين أمين والفنانة ريهام حجاج، تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.

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