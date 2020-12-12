نجوى كرم تستجيب لجمهورها: “فيكن تتحمّسوا”

متابعة بتجــــــــــــرد: يبدو أنّ النجمة اللبنانية نجوى كرم ستستجيب لطلب متابعيها بإصدار عمل جديد، خصوصًا بعد أن طال انتظارهم.

فبعد الحملة التي شارك فيها الآلاف لمطالبة كرم بإصدار أغنية جديدة، أشارت في تغريدة الى أنّها ستسجيب وتطرح عملاً جديداً.

وردّت على إحدى المتابعات: ”حاضر“، وذلك بعد أن طلبت منها إصدار أغنية جديدة. وقالت في تغريدة أخرى عمّا إذا سيكون الإصدار قريباً: ”إنتو اختاروا“، لتنهي التساؤلات: ”فيكن تتحمّسوا“.

نفيد بالذكر أن نجوى كرم كانت قد أحيت في شهر نوفمبر المنصرم، أول حفل موسيقي لها منذ اجتياح فيروس كورونا العالم، وذلك في منتجع غراند حبتور في دبي.

وكانت نجوى قد أطلقت أغنية بعنوان “بيروت” كلمات روجيه فغالي، الحان وسام الأمير استديو وتوزيع داني الحلو، وذلك عربون محبة وأمل منها تجاه لبنان وعاصمته بيروت.