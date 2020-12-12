شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة محرز يشارك بـ3 أغانى فى مسلسل مى عمر "لؤلؤ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الشاعر أسامة محرز فى كلمات 3 أغانى بمسلسل "لؤلؤ" من بطولة مى عمر وأحمد زاهر، على أن تكون الأغانى خلال الأحداث ومن نسيخ الدراما بالعمل والاغاني من ألحان هيثم نبيل وتوزيع الموسيقى نادر حمدى، مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر التى تجسد دور مطربة تبحث عن النجومية كل من الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام. وكان آخر أعمال الشاعر أسامة محرز أغنية "عامل ضجة" للمطرب هشام عباس، وهى من ألحان محمد النادي وتوزيع توما، وأغنية "ريموت حياتك" و"مسرح" للمطربة ساندي من ألحان محمد يحي وتوزيع كريم عبدالوهاب.

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