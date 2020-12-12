شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تصوير الموسم الثامن من مسلسل "Brooklyn Nine-Nine".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان جوي لو تروجليو، أحد نجوم الموسم الثامن من مسلسل "Brooklyn Nine-Nine"، صورتين مع أبطال المسلسل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، معلنًا عودة التصوير "عدنا إلى المنزل.. الموسم الثامن"، ولاقت الصور إعجاب الآلاف من معجبيه.

وظهر في الصورة جوي لو تروجليو إلى جانب النجوم المشاركين ستيفاني بياتريز (المحقق روزا دياز) وميليسا فوميرو (ايمي سانتياغو) وتيري كروز، الذي يلعب دور الملازم تيري جيفوردز.



أبطال مسلسل Brooklyn Nine-Nine

وتدور أحداث المسلسل حول جائحة فيروس كورونا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale"، حيث كشف المنتج دان جور أن الموسم الثامن سيتناول وباء كورونا قائلا "بينما نبدأ العمل على الموسم الجديد من العمل، وبسبب ما يمر به العالم من تفشى فيروس كورونا، فأنه من واجبنا أن نركز على كيفية تأثير الفيروس على حياة الأشخاص فى نيويورك، ولكننا نفكر فى كيفية جعل العمل مضحك أثناء رصد هذا الأمر".



نجوم مسلسل Brooklyn Nine-Nine

وأضاف جور :"سنقوم بمعالجة الأمر بنفس الطريقة التي تعاملنا بها مع علاقتهما الرومانسية، وهي محاولة أن نكون طبيعيين قدر الإمكان، لبناء الأشياء بطريقة طبيعية جدًا بالطريقة، بدون صراعات قسرية، ولكن سيوجد صراعات وتوترات حقيقية تتعلق بالآباء العاملين الذين يحبون وظائفهم بـ جانب حبهم الشديد لأبنائهم".

واستمر عرض مسلسل Brooklyn Nine-Nine لمدة خمسة مواسم على FOX قبل أن يتم إلغاؤه ويتم التقاطه للموسم السادس على شبكة NBC، وتنتج السلسلة التليفزيونية من قبل شبكة Universal.