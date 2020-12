ديزني تختتم سلسلة Indiana Jones بجزء خامس

متابعة بتجــــــــــرد: تنوي شركة ديزني إصدار جزء خامس وأخير من Indiana Jones، وذلك بعد 14 عاما من انتاج الجزء الرابع من سلسلة الأفلام الشهيرة “إنديانا جونز”.

المفاجأة أن الجزء الجديد سيكون بتوقيع البطل نفسه، وهو الممثل الأميركي هاريسون فورد، الذي يبلغ عمره 78 عاما، ومن المقرر أن يطرح الفيلم في 2022.

وسيعيد الممثل الأميركي هاريسون فورد تمثيل دوره الشهير في السلسلة وهو مغامر “إنديانا جونز”، ويخرجه جيمس مانجولد، وسيكون عمر هاريسون فورد 80 عاما بالتزامن مع الموعد المحدد لإطلاق الفيلم.

السلسلة الشهيرة حققت نجاحا كبيرا في شباك التذاكر، وكانت البداية عام 1981 في الجزء الأول الذي حمل عنوان سارقو التابوت الضائع Raiders of the Lost Ark. ثم قدم فورد الأجزاء الثلاثة التالية، وآخرها فيلم إنديانا جونز ومملكة الجمجمة الكريستالية Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull عام 2008.