عبدالله الرويشد: أغنية جديدة كل شهر مع “روتانا”

متابعة بتجــــــــــرد: أطل الفنان عبدالله الرويشد في بث مباشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام، للحديث عن مشاريعه المستقبلية، لاسيما أغنية “هجرتك” التي طرحها أول من أمس عبر “روتانا” و”ديرز”، والأغنية من كلمات الشاعر علي مساعد، وألحان الرويشد وتوزيع المايسترو محمد علي.

الرويشد كان حريصا على غناء مقطع من أغنية “هجرتك” للجمهور ورد على اسئلتهم وكشف عن جديده الفترة المقبلة، مشيرا الى انه بصدد طرح سنغل كل شهر تقريبا بالتعاون مع “روتانا”.

يقول الرويشد عن أغنية “هجرتك”: “كانت تلك المرة الأولى التي اسجل فيها أغنية مباشرة دون إعادة. وسوف تطرح الأغنية عبر روتانا وديرز واتمنى ان تنال اعجاب الجمهور، خصوصا أن رأيهم يهمني جدا”. وتمنى الرويشد ان يلتقي الجمهور بشكل مباشر العام المقبل. وأضاف: “اتفقت مع روتانا على طرح أغنية سنغل كل شهر تقريبًا، وهناك واحدة جديدة مع الشاعر علي مساعد بعنوان (التقينا) موضوعها جديد، وحاليًا نعمل عليها بطريقة جديدة لاسيما توظيف الغيتار والتوزيع مع المايسترو محمد علي، وتقول كلماتها “التقينا بعد ما فات الأوان، جمعتنا الصدفة في نفس المكان بس مو نفس الحنان والامان الي عشتها يوم كنا حباب في ذاك الزمان.. والتقينا”.

واستطرد بوخالد “ايضا احضر مشاريع جديدة مع علي مساعد، كما اشتقت للون اليمني وسوف اقدم أغنية جديدة للمرة الأولى مع الكاتبة والملحنة جمانة جمال، بعنوان (ارتويت) إلى جانب اعمال أخرى مع الشاعر عبداللطيف البناي، كل شهر يسعدني لقاؤكم لايف واحدثكم عن جديدي باستمرار”، وردا على سؤال احد المتابعين عن تعاونه مع نوال ونبيل شعيل قال “اتمنى ان اجتمع معهم في عمل خلال العام المقبل”، لافتا الى ان هناك جلسات جديدة في طور الإعداد لها الفترة المقبلة، وتمنى ان تعود الحياة الى طبيعتها خلال العام الجديد.